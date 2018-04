INTERPARFUMS : recherché après un bon début d'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums gagne près de 4% à 38,45 euros, soutenu par la publication d'un premier trimestre solide. Le fabricant de parfums sous licence a réalisé sur les trois premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires de 121,6 millions d'euros, en hausse de 8,2%. Compte tenu de la forte appréciation de l'euro face au dollar, cette croissance est encore plus marquée à devises constantes : le chiffre d'affaires ressort à 130,9 millions, en hausse de 16,5%. Il a été soutenu par la très forte dynamique née autour des parfums Coach sur les dix-huit derniers mois et accentuée au premier trimestre 2018.L'activité du trimestre a été portée par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique (17%) et, dans une moindre mesure, par la zone Amérique du Nord (+9%). Les zones Amérique du sud et Europe de l'Ouest enregistrent de moindres progressions compte tenu des lancements des lignes Jimmy Choo L'Eau et Jimmy Choo Man Ice concentrés au premier trimestre 2017.Malgré un début d'année meilleur que prévu, le groupe reste prudent en raison de l'absence de lancements majeurs sur les prochains trimestres et de la vigueur de l'euro. Interparfums a confirmé ses perspectives de croissance avec un objectif de chiffre d'affaires de 430 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2018.Dans une note publiée ce matin, Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 36 euros sur le titre après avoir qualifié ce premier trimestre de bonne facture. Le broker pense que la société peut dépasser son objectif 2018, même si Interparfums ne lancera pas de parfums majeur cette année.Les multiples demeurent plutôt élevés, souligne cependant l'analyste. Mais, "dans la perspective 2019-2020 (nombreux lancements très importants sur les gammes "stratégiques"), le profil de croissance devient alors plus intéressant".