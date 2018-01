Interparfums : relève ses prévisions pour 2017

10/01/2018 | 09:09

Avant la publication de son chiffre d'affaires annuel, le 30 janvier prochain, Interparfums relève de nouveau ses prévisions relatives à 2017.



Le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe évoque 'une activité de fin d'année particulièrement dynamique sur les principales marques du portefeuille', ainsi qu'un meilleur accueil que prévu pour la ligne masculine de la licence Coach lancée à l'automne dernier.



Jusqu'alors attendu entre 400 et 405 millions d'euros, le CA 2017 s'annonce désormais entre 415 et 420 millions, indique le groupe ce matin. Soit + 3,7% de mieux en milieu de fourchette.



La marge opérationnelle, précédemment attendue entre 13 et 13,5%, est désormais anticipée à 'environ 13,5%'.



Pour l'heure, les prévisions 2018 n'ont pas été modifiées. Formulées le 14 novembre dernier, elles présagent de facturations comprises entre 420 et 425 millions d'euros, et d'une marge opérationnelle de 13 à 13,5%.





