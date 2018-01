INTERPARFUMS : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 35 euros sur Interparfums après la révision à la hausse des objectifs 2017 du groupe. Selon le broker, ce nouveau relèvement des objectifs confirme que le management est toujours très prudent dans ses prévisions (depuis 5 ans, Interparfums relève en moyenne deux fois par an ses prévisions : l’exercice 2017 confirme ce constat). De fait, ajoute l'analyste, les prévisions 2018 apparaîtront "obsolètes" et trop prudentes.Le bureau d'études s'attend à ce que 2018 soit un exercice de moindre croissance puisque le pipeline de lancements concerne les marques plus "secondaires" ou des "jus" à moindre potentiel : S.T. Dupont, Dance with Repetto, Van Cleef & Arpels et Boucheron, et certaines extensions sur J.Choo, Lanvin ou Coach. De ce point de vue, 2019 et 2020 devraient a priori être plus porteurs.Aussi, sur le court terme, la perspective 2018 ressort-elle moins dynamique (hors acquisition ou nouvelle licence). Mais, sur le moyen terme, Oddo BHF reste fondamentalement positif sur la trajectoire de croissance d'Interparfums.