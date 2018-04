Intertek : acquisition en Colombie

12/04/2018 | 13:37

Le groupe de services d'inspection Intertek annonce un accord pour l'acquisition de Proasem, une société colombienne de tests en laboratoire connaissant une forte croissance organique, pour un montant non précisé.



Avec 190 employés et des revenus annuels proches de 4,5 millions de livres, Proasem dispose d'une présence particulièrement forte dans les tests de carburants et travaille avec les plus grandes entreprises pétrolières et gazières mondiales.



Cette acquisition doit donc permettre au groupe britannique de renforcer ses positions auprès des clients du secteur énergétique sur le marché dynamique de la Colombie, et plus largement de l'Amérique Latine.



