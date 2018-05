Intertek : Oddo reste à Alléger et confirme son objectif

22/05/2018 | 11:18

Oddo reste à Alléger sur la valeur Intertek et confirme son objectif de cours de 50 GBP avant le point de la direction jeudi prochain.



'A l'instar des pairs, il devrait confirmer l'amélioration de la croissance organique, dans la continuité de la tendance en fin d'année dernière (+2.4% au S2 2017 vs 1.7% au S1)' indique Oddo.



Oddo s'attend à une légère décroissance du chiffre d'affaires au 1er semestre (-2%e) dont +3%e en organique et -5.2%e d'impact change.



'L'amélioration de la croissance sera portée par une performance toujours solide dans la division Produits (59% du CA et 75% de l'EBITA 2017) et une décroissance plus limitée des Ressources (18% du CA et 6% de l'EBITA)' rajoute le bureau d'analyses.



'Le groupe devrait confirmer ses perspectives 2018, i.e. une amélioration séquentielle de la croissance organique sur l'année (nous attendons +3.6%e sur l'année vs 2.1% en 2017) et une progression modérée de la marge, qui se compare avec +90pbs yoy en organique en 2017. Le consensus anticipe une progression de 40pbs yoy à 17.3%, en ligne avec nos estimations'.





