Intervest Offices & Warehouses: Publication relative à une notification de transparence

Résumé de la notification

Le 22 décembre 2017, Intervest Offices & Warehouses a reçu une notification de transparence datée du 22 décembre 2017 de De Eik nv dont il ressort qu'elle détient 3,61% des actions Intervest suite à l'acquisition de titres conférant le droit de vote suite à l'apport en nature du site logistique à Zellik le 22 décembre 2017.

Communiqué de presse complet:

