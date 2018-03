Intervest Offices & Warehouses : & Warehouses publie l'ordre du jour de l'assemblée générale du 25 avril 2018

Intervest Offices & Warehouses ("Intervest") publie aujourd'hui la convocation et l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 25 avril 2018 à 16h30 au siège social dans le boardroom de Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comprend plusieurs points obligatoires, comme, entre autres, l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel de l'exercice comptable 2017 et la déclaration du dividende pour l'exercice comptable 2017.

En outre, Intervest propose de renommer l'actuel administrateur non indépendant, Johan Buijs. L'approbation et si nécessaire la ratification des clauses de changement de contrôle des financements bancaires sont également à l'ordre du jour.

L'ordre du jour complet et tous les documents y afférents pour l'assemblée générale sont disponibles sur www.intervest.be, sous www.intervest.be/fr/assemblées-générales.

Le rapport annuel 2017 est également disponible sur la page d'accueil du site web sous www.intervest.be/fr/rapports-annuels.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Intervest Offices & Warehouses NV via Globenewswire