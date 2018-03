InterXion : Un accès direct à IBM Cloud services est dorénavant disponible dans les centres de données Interxion à travers l’Europe via Cloud Connect

Les sites d’Interxion à Francfort et Stockholm sont maintenant connectés à IBM Cloud Direct Link

INTERXION HOLDING NV (NYSE : INXN), l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de Cloud en Europe, a annoncé aujourd’hui qu’un accès direct à IBM Cloud services est à présent disponible dans sa zone de couverture européenne via Cloud Connect, la plateforme d'interconnexion sur le Cloud d’Interxion.

L’accès à IBM Cloud services est disponible via IBM Cloud Direct Link, un service réseau conçu pour permettre un transfert des données fortement sécurisé et accéléré entre une infrastructure privée et le Cloud public, qui est maintenant colocalisé dans les installations d’Interxion à Francfort et Stockholm. Avec des raccordements physiques établis sur ces deux sites, n’importe quel client d’Interxion en Europe peut dorénavant bénéficier d’un accès résilient à IBM Cloud services via Cloud Connect, alors qu’il met en place ses environnements hybrides et multi-Cloud.

« De plus en plus, les entreprises développent et mettent en œuvre des stratégies informatiques hybrides et multi-Cloud pour avoir un meilleur contrôle de leur coût total de possession, réduire les délais de commercialisation pour la fourniture de nouveaux services et adapter à leurs besoins », a déclaré Vincent in ‘t Veld, vice-président des plateformes chez Interxion. « Notre service Cloud Connect est construit pour fournir des connexions privées à IBM Cloud avec une performance prévisible et cohérente via le portail client entièrement automatisé et en libre-service. »

Avec un modèle de connectivité évitant l’Internet public pour accéder à IBM Cloud, les entreprises peuvent tirer profit de services de grande valeur, conçus pour prendre en charge les applications de prochaine génération.

« Les entreprises construisent rapidement des solutions innovantes sur le Cloud qui tirent profit de l’IA, de l’IdO, de l'apprentissage automatique et de bien d’autres choses », a expliqué Kit Linton, vice-président du réseau IBM Cloud. « Grâce à l’accès à IBM Cloud Direct Link depuis les sites d’Interxion à travers l’Europe, nos clients peuvent créer des connexions directes au réseau IBM Cloud en vue de maximiser leurs données et contribuer à générer une nouvelle valeur commerciale. »

À propos d’Interxion

Interxion (NYSE : INXN) est l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de Cloud en Europe, desservant un large éventail de clients grâce à 49 centres de données répartis dans 11 pays européens. Les centres de données d'Interxion, conçus de façon uniforme et affichant une haute efficacité énergétique, fournissent aux clients une sécurité et une disponibilité étendues pour leurs applications critiques.

Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité, 21 points d'interconnexion Internet européens et la plupart des principales plates-formes Cloud et de médias numériques sur l’ensemble de sa couverture géographique, Interxion a créé des hubs financiers, de contenu, de connectivité et sur le Cloud qui facilitent l'activité de communautés d'intérêt de clients en plein essor. Pour plus d’informations, consultez le site www.interxion.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180327005790/fr/