Interxion : ouvre MRS2, son deuxième centre de données à Marseille

INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécom et des fournisseurs de cloud en Europe, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de la première phase de MRS2, le deuxième centre de données d’Interxion à Marseille.

Moins de quatre ans après l’acquisition de son premier centre de données à Marseille, Interxion continue de renforcer sa présence dans la cité phocéenne. Situé dans la zone du port de Marseille Fos, MRS2 répondra ainsi à la demande croissante des fournisseurs internationaux de connectivité et de contenu, ainsi que des plates-formes en nuage qui souhaitent utiliser le hub de Marseille pour délivrer leurs services et applications en Europe et au-delà, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Construit en trois phases, MRS2 offrira à ses clients 4.400 m2 d'espace équipable et une puissance énergétique disponible de plus de 7MW. La nouvelle phase est prête et offre dès maintenant ses 700 m2 d'espace équipable, tandis que la seconde proposera 1.900 m2 à partir du deuxième trimestre 2019. L’investissement lié à la construction de MRS2 dans son ensemble devrait s'élever à environ 76 millions d'euros.

Avec MRS1, le nouveau centre de données permet une configuration en mode campus, offrant ainsi aux clients une diversité de routes pour la sécurisation de leur réseau, ainsi qu’une capacité d’expansion supplémentaire.

MRS2 permet également d’opérer un reconditionnement de certaines installations sur le port de Marseille Fos, liées historiquement à l’activité portuaire. En effet, le centre de données a été implanté dans d'anciens ateliers de chantiers navals, des bâtiments de type Freyssinet, inoccupés depuis les années 1990. Les travaux de construction de MRS2 sont gérés par Cap Ingelec, en groupement avec Cari, filiale du Groupe Fayat.

Marseille est devenue la capitale méditerranéenne des échanges télécom, cloud et numériques. Sa position géographique, grâce à la présence de points d’atterrage de 13 câbles sous-marins de télécommunications, est un atout considérable. Déployés pour certains sur plus de 20.000 km de long, ces câbles relient Marseille à des dizaines de pays jusqu’à Singapour et la Chine. La ville se trouve ainsi au carrefour de la connectivité entre l’Europe du Sud, l’Afrique, le Moyen-Orient, et l’Asie, et est devenue un hub stratégique mondial pour l’échange de données. Cette tendance se confirme de jour en jour avec l’arrivée de nouveaux projets de câbles sous-marins, augmentant la capacité réseau disponible sur Marseille.

« L’ouverture de MRS2 constitue pour Interxion une deuxième étape importante dans le développement de la ville de Marseille en tant que hub numérique, a expliqué David Ruberg, CEO d’Interxion. Cet investissement au cœur de la Méditerranée va nous permettre de répondre à la demande croissante de nos clients désireux de s’étendre à Marseille pour développer leurs activités en Europe, et de toucher les marchés émergents d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. »

Pour Fabrice Coquio, directeur général d'Interxion France, « MRS2 est la continuation de ce que nous avons commencé avec MRS1, acquis en 2014. Je suis fier et honoré d'inaugurer aujourd'hui ce nouveau centre de données qui est remarquable par sa localisation sur le territoire du port de Marseille Fos et qui forme avec MRS1 le campus marseillais d'Interxion. Le nombre d’opérateurs télécom présents sur la cité phocéenne tend à s’accroître avec l’arrivée de plates-formes cloud et média numériques, confirmant la place de Marseille en tant que hub de connectivité, mais également en tant que hub de contenu. »

Jean-Claude Gaudin, président de la métropole Aix-Marseille-Provence, maire de Marseille, vice-président honoraire du Sénat, a précisé: « Nous sommes particulièrement fiers de participer à l'inauguration du centre de données MRS2 d'Interxion, qui vient s’ajouter aux nombreux atouts de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le domaine du numérique. Ces grands centres de serveurs informatiques qui traitent et stockent des données pour des entreprises soutiennent ainsi la transformation numérique de notre territoire. Positionné dans le port de Marseille Fos, ce nouveau site a vocation à soutenir le développement de Marseille en tant que hub mondial de télécommunications, d'informatique en nuage et d'échanges numérisés. Il reflète la volonté de la métropole Aix-Marseille-Provence de placer le secteur numérique au cœur même de sa stratégie de développement et d'attractivité. »

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du numérique, a déclaré de son côté: « L'inauguration de ce centre de données Interxion à Marseille est un excellent exemple de l'attractivité de la région d'Aix-Marseille pour les entreprises désireuses d'investir dans des secteurs d'avenir. Cette infrastructure contribuera à renforcer la renommée du hub numérique qu’est en train de devenir Marseille, où les nouvelles utilisations de l'internet représentent une véritable opportunité pour la France. Notre pays a de nombreux atouts pour peser aujourd’hui dans le secteur du numérique, possède de très belles start-ups et entreprises et attire déjà de nombreux investissements étrangers. Je me réjouis de la progression de cette industrie à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, car c'est un véritable moteur de croissance économique et de création d'emplois à long terme. »

