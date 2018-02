Intesa Sanpaolo : s'envole à Milan après ses résultats

07/02/2018 | 17:01

Le titre s'envole à la Bourse de Milan de 2,6%. Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours porté de 3,60 à 3,65 euros, au lendemain de la publication par la banque italienne de résultats supérieurs aux attentes et d'un nouveau plan stratégique jugé convaincant.



'Nous tablons sur une poursuite du rerating du titre sur fond d'ajustements à la hausse du consensus qui nous semble sous-estimer à ce stade le potentiel d'amélioration des résultats', affirme l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études considère que la valorisation reste attractive, 'le titre se traitant à 0,9 fois sa BV pour un RoE attendu vers 9% en 2019, eu égard par ailleurs à la qualité des fondamentaux et à la visibilité sur la stratégie du groupe'.



