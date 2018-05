INTRASENSE : et DMS se rapprochent

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DMS (DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS) -5.66% 1.5 9.66%

0 0

Intrasense et DMS Group sont entrés en négociation exclusive en vue de l’apport des activités d’imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense. Il s'agit d'une opération stratégique pour allier le savoir-faire technologique de la division DMS Imaging à l’expertise logicielle d’Intrasense, ont indiqué les deux medtechs montpelliéraines. Il s'agit également d'une opération vertueuse pour constituer une offre unique dans le secteur de l’imagerie médicale, ont-elles précisé.Concrètement, l'opération vise à aboutir au regroupement des activités d'imagerie des deux sociétés au sein d'Intrasense (2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017), à travers l'apport par DMS Group des activités de sa division d'imagerie médicale, DMS Imaging (qui représente 26,6 millions de chiffre d'affaires en 2017 sur un total de 27,1 millions pour DMS Group).DMS Group deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Intrasense et poursuivrait sa stratégie de diversification engagée depuis 2014 à travers le développement de ses divisions DMS Wellness et DMS Biotech.Intrasense, au-delà de devenir le pôle imagerie médicale de DMS Group, poursuivrait l'intensification de ses développements commerciaux et l'exécution de sa stratégie initiée en 2017.Le rapprochement entre les activités des deux sociétés créerait des synergies particulièrement favorables à la mise au point de nouvelles solutions innovantes qui soutiendront la croissance des prochaines années