Intrasense : QUID-NASH retenu pour l'appel à projets RHU

10/01/2018 | 10:09

Intrasense annonce que le projet 'QUID-NASH', dont il est partenaire, a été retenu dans l'appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU) en santé du Programme d'Investissement d'Avenir, soutenant des projets innovants et de grande ampleur dans la santé.



Le projet QUID-NASH vise à révolutionner la prise en charge des stéatoses hépatiques non-alcooliques (NASH) en développant une biopsie virtuelle du foie. Intrasense met à disposition sa plateforme Myrian pour les travaux de recherche en imagerie du projet.



Porté par le Professeur Dominique Valla, hépatologue à l'AP-HP-INSERM, ce projet bénéficie ainsi d'un financement à hauteur de 8,7 millions d'euros et associe des acteurs académiques et industriels de premier plan.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.