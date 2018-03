Investis voit son bénéfice s'envoler en 2017, dividende stable

Zurich (awp) - La société immobilière Investis a crû en 2017 de manière organique et par acquisitions dans ses deux divisions, Propriétés et Services. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont pris l'ascenseur. Le groupe valaisan ne proposera toutefois aucune hausse du dividende. Les objectifs à moyen terme sont reconduits.

L'année dernière, le bénéfice net s'est envolé de 28% sur un an à 57,6 mio CHF, indique mercredi Investis. L'assemblée générale du 20 avril devra se prononcer sur un dividende stable à 2,35 CHF par action.

"Après un premier semestre 2017 très réjouissant, le résultat a encore pu être amélioré de manière substantielle au second semestre", affirme Stéphane Bonvin, directeur général (CEO), cité dans le communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations a atteint 37,3 mio CHF, ce qui représente une progression de 30%. La société basée à Crans revendique un chiffre d'affaires gonflé de 17% à 190 mio CHF.

Les chiffres publiés par Investis manquent les prévisions du consensus AWP, qui s'attendait notamment à une hausse du dividende. Les revenus locatifs sont dans la cible.

Le revenu locatif s'est enrobé de 13% à 47,5 mio CHF. Sur une base comparable, c'est-à-dire sans prendre en compte les nouveaux objets, la hausse s'élève à 1,9%. Le taux de vacance a été amélioré de 0,2 point de pourcentage, à 3,5%.

Les deux activités du groupe ont généré de la croissance organique. Dans le segment Services, l'intégration en 2017 d'Hauswartprofis a permis d'accroître le chiffre d'affaires de 18 mio CHF et les effectifs de quelque 260 personnes, à 1397 employés.

Les valorisations du portefeuille immobilier liées aux marché ont atteint 25,0 mio CHF. A fin 2017, le parc immobilier d'Investis représentait une valeur de 1,12 mrd CHF, en hausse de 14% sur un an. Le groupe a investi l'année dernière 131 mio pour l'acquisition de nouveaux biens.

Pour 2018, la direction s'attend à une "hausse durable" du chiffre d'affaires dans les deux activités. Pour les services, la rentabilité devrait à nouveau augmenter. Le groupe a confirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir un revenu locatif annualisé supérieur à 50 mio, une marge Ebit proche de 10% et un financement assuré par une dette senior non sécurisée.

fr/rp