Invibes Advertising (+3,20% à 6,45 euros) enchaine sa deuxième séance de nette hausse après avoir progressé de 4,17% hier. Le titre de l’AdTech reste soutenu par les solides résultats dévoilés hier matin. Nicolas Pollet, CEO d’Invibes, est revenu pour AOF sur ces performances et sur les perspectives de la société.?Nous développons des technologies permettant aux annonceurs de faire des campagnes publicitaires plus efficaces dans le digital. Nous tablons pour cela sur les formats "in-feeds" (vidéos 360°C…), souvent utilisés sur les réseaux sociaux, que nous adaptons aux sites des médias classiques. ?Notre activité repose sur trois piliers. D'abord, le "reach", c'est-à-dire l'audience doit être au rendez-vous pour que les annonceurs soient tentés de faire une campagne publicitaire. Pour cela, nous avons contracté avec les principaux groupes de médias, de Lagardère à Prisma, en passant par CCM, Altice Médias ou la plupart des titres de presse quotidienne régionale. Ensuite, le format de nos campagnes, le "in feed", génère plus d'interactions que les bannières classiques. Enfin, il nous faut investir dans la donnée (data) et c'est notre principal objectif de cette année.??Nous avons commencé à discuter avec plusieurs fournisseurs de données, essentiellement des e-commerçants. L'enjeu pour nous est d'avoir des informations plus précises sur les comportements d'achats des consommateurs qui voient nos publicités. Tous ceux avec qui nous pourrions nouer des partenariats se montrent ouverts à nous louer leurs données.??Pour Invibes, atteindre une croissance de 45% n'est pas exceptionnel puisque notre chiffre d'affaires a augmenté en moyenne de 56% par an en moyenne sur les 3-4 dernières années. Nous nous étions fixés pour objectif de conserver un rythme de croissance d'environ 50%. En revanche, la bonne surprise est venue de l'Ebitda (x3,8 à 978 000 euros), liée au fait que notre croissance a été générée sans augmenter notre équipe commerciale.Nos annonceurs sont revenus plus souvent avec de budgets globalement en hausse. Par annonceur, le budget moyen était de 28 000 euros l'année dernière contre 26 000 euros en 2016. La progression peut sembler modeste mais cela s'explique par le fait que nous avons recruté 40 nouveaux annonceurs, à 140, en 2017. La pratique habituelle dans notre métier est de consentir un budget-test, de 5 000 euros, avant de s'engager éventuellement plus longtemps. De ce fait, le montant moyen baisse légèrement pendant les tests.??Depuis nos débuts, nous avons cette intention de passer d'Euronext Access à Euronext Growth. L'enjeu est triple pour nous. D'abord, de très nombreux fonds d'investissement n'ont pas le droit d'investir sur Euronext Access. En y restant, nous nous coupons d'une grande part de ces financements. Ensuite, nous bénéficierons d'une meilleure image en étant sur Euronext Growth. Enfin, une telle transition serait positive pour nous en termes de liquidité.