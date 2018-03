Invibes Advertising : dévoile des comptes 2017 en nette amélioration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invibes a nettement amélioré ses comptes en 2017, enregistrant un bénéfice net de 599 000 euros qui se compare à une perte de 40 000 euros sur 2016. L'Ebitda de l'AdTech a été multiplié par 3,8 pour atteindre 978 000 euros, soit une marge d’Ebitda supérieure à 25%. Reflet d’une activité très soutenue sur l’exercice 2017, Invibes a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de 3,9 millions d'euros, en croissance de 45% par rapport à l’an dernier."Cette performance est le résultat d'une stratégie vertueuse orientée vers une forte innovation technologique ; un réseau dense de médias partenaires et une proximité commerciale soutenue avec les agences", commente le groupe.En 2018, Invibes entend poursuivre sa trajectoire de croissance sur ses marchés porteurs (France et Espagne). Pour cela, le groupe va consolider sa position en élargissant son réseau de partenaires et poursuivre le lancement de nouveaux formats innovants pour séduire les annonceurs.En parallèle, l'AdTech va mettre à profit ses atouts pour s'ouvrir à de nouveaux pays au cours de ce nouvel exercice et travailler son offre Data qui constitue un relais de croissance pour les années à venir. Les données recueillies sur les centres d'intérêts des internautes permettront de cibler par exemple les intentions d'achats sur un produit spécifique, des données très intéressantes pour les annonceurs dans le cadre de l'optimisation de leurs campagnes.Afin d'offrir à un cercle plus large d'investisseurs l'opportunité de participer à cette dynamique, Invibes étudie un transfert de ses titres sur le marché Euronext Growth.