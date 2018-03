Invibes Advertsing : INVIBES SE RAPPROCHE DES AUDIENCES DES LEADERS GOOGLE ET FACEBOOK EN FRANCE AU CLASSEMENT MEDIAMETRIE

Paris, le 15 mars 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), affiche une audience record sur ses formats publicitaires avec 36,8 millions de visiteurs uniques (VU) selon le dernier classement Internet global de Médiamétrie//Netratings paru en février (chiffres Novembre 2017).

Avec cet excellent niveau de REACH*, INVIBES se place en challenger des géants Google et Facebook, qui affichent dans ce même classement publié par MEDIAMETRIE respectivement 49,8 millions de VU et 45,4 millions de VU.

Ces excellents résultats témoignent de la puissance de l'offre publicitaire innovante d'INVIBES (In-feeds) déployée et arbitrée sur les meilleurs carrefours d'audience et confortent la société dans sa stratégie d'accélération et de poursuite de l'innovation pour plus d'interactivité et d'engagement avec l'internaute.

Prochaine Diffusion : Résultats annuels le 21 mars 2017.

Une réunion d'information se tiendra à 17h30, dans les locaux de la SFAF.

*Le REACH est la capacité à capter une audience très large. La plateforme d'INVIBES permet d'arbitrer l'affichage en temps réel de plusieurs publicités sur des volumes de dizaines de millions de pages vues par jour.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Altice Media, Team Media, Prisma…). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF, Volkswagen,…). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016.

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Access (Mnémonique : MLINV – ISIN : BE0974299316)

