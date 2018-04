INVIBES ADVERTISING (Euronext Access : MLINV | BE0974299316), AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), annonce le succès d'une augmentation de capital d'un montant total de 2 M€ réalisée dans le cadre d'un placement privé effectué auprès d'investisseurs institutionnels.

Cette levée de fonds a été réalisée auprès de 4 investisseurs institutionnels (FINANCIERE ARBEVEL, GENERIS CAPITAL PARTNERS, INOCAP GESTION et TURGOT MIDCAPS France) et a été ratifiée par le Conseil d'Administration de la société le 24 avril 2018.

Elle a pour objectif de donner à INVIBES ADVERTISING les moyens financiers d'accélérer sa dynamique de croissance en investissant sur ses trois axes de développement :

La poursuite de son développement commercial sur les marchés existants, en France en Espagne et en Suisse ;

La pénétration d'un nouveau marché clé en Europe qui sera arbitré entre deux cibles prioritaires, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ;

La poursuite des investissements en R&D notamment autour de la Data afin de renforcer les avantages de l'offre innovante d'INVIBEs (Formats, Reach et Data).

INVIBES ADVERTISING bénéficie d'un solide positionnement technologique. Le dernier rapport de Médiamétrie / NetRatings fait ressortir une audience (Reach) sur les sites partenaires à plus de 40 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui positionne la société parmi les acteurs leaders tels que YouTube ou Facebook (respectivement à 44 et 45 millions de visiteurs uniques).

Au niveau des Formats, INVIBES ADVERTISING vient de lancer son 23ème format in-feed, proposant un choix d'expériences publicitaires parmi les plus complets du marché.

Désormais, le dernier pilier sur lequel la société va se renforcer est la Data avec des solutions de ciblages qui permettent de toucher les internautes selon leurs centres d'intérêts. Avec la Data, INVIBES ADVERTISING souhaite aller encore plus loin afin de permettre aux annonceurs de toucher des internautes sur la base de nouvelles données comportementales comme les comportements d'achats. Pour cela, la société fait évoluer sa plateforme technologique afin d'établir des accords avec des partenaires propriétaires de données, pour que les échanges de données puissent avoir lieu dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection des données privées (RGPD).

Nicolas Pollet, Co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING déclare : « Nous sommes fiers de ce succès et nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels qui nous font confiance à l'occasion de cette opération. Cette levée de fonds nous permet de renforcer notre marge de manœuvre financière et nous donne les moyens nécessaires à la poursuite de notre déploiement, par l'activation de nos leviers de développements géographiques et technologiques.

Notre volonté est également d'opérer prochainement un transfert vers EURONEXT GROWTH, une étape clé de notre stratégie de croissance, dans le but de faire évoluer INVIBES ADVERTISING sur un marché plus adapté à sa taille et d'offrir l'opportunité aux investisseurs d'accompagner une AdTech performante et dynamique. »

Modalités de l'opération

L'opération porte sur l'émission et l'admission sur EURONEXT ACCESS de 380 952 actions nouvelles au cours de 5,25 € pour un montant global de 1 999 998 €, correspondant à une décote de 13,2% par rapport au cours de clôture du 23 avril 2018.

A l'issue de l'opération, le capital d'INVIBES ADVERTISING s'élèvera à 4.164.983,11 € divisé en 2.596.610 actions réparties entre les fondateurs à 35,5 %, les investisseurs historiques à 39,9 % et le flottant à 24,6 %.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché d'EURONEXT ACCESS sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN MLINV | BE0974299316. L'admission des actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé sur le marché d'EURONEXT ACCESS est prévue au plus tard le 30 avril 2018.

INVIBES ADVERTSING a été conseillée dans cette opération par ATOUT CAPITAL et le placement privé a été dirigé par GFI SECURITIES Ltd en qualité d'agent placeur et teneur de livre.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

http://www.invibes.com/us/us/investors.html

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Altice Media, Team Media, Prisma…). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF, Volkswagen,…). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech.

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Access (Mnémonique : MLINV – ISIN : BE0974299316)

Plus d'informations sur www.invibes.com - www.invibes.ch

Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @Invibes_Ads_FR

Contacts

Relations Investisseurs

INVIBES ADVERTISING

M. Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

+33 1 53 67 36 72

Relations Presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

+33 1 53 67 36 34

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52904-cp_invibes_placement-prive-_vedf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews