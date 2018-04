IBA SA : 2018 AGE - AGO CONVENING NOTICE

Cher Actionnaire,

Concerne: Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2018 à 9h30 et Assemblée Générale Ordinaire et Spéciale du 9 mai 2018 à 10h00

Nous avons l'honneur de vous convoquer à une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ainsi qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire et Spéciale (AGO/S) des actionnaires de notre société qui se tiendront dans les bâtiments d'IBA à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A (bâtiment New Tech Center - salle Proteus Plus) le mercredi 9 mai 2018 à 9h30 et 10h00, respectivement, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.

Dans le cadre de ces AGE et AGO/S, vous trouverez également ci-joint:

Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGE; Le rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 604, alinéa 2, du Code des sociétés, à propos de sa proposition de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital; Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGO/S; Le rapport annuel (reprenant le rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2017, les comptes consolidés et le rapport du commissaire relatif à ces comptes), les comptes annuels sociaux et le rapport du commissaire relatif à ces comptes. Le rapport d'activités non-financières - exercice 2017. Le communiqué de presse relatif aux résultats 2017.

Tous ces documents sont également sur notre site internet w w w . iba - w o r ld w ide . c o m . Si vous avez des questions au sujet de cet envoi, je vous invite à contacter envoyer un e-mail à ago@iba-group.com et/ou age@iba-group.com.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

Pierre Mottet

Président du Conseil d'Administration

