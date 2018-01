IBA SA : IBA signe un contrat pour augmenter la capacité de traitement du premier centre de protonthérapie en Amérique Latine

IBA signe un contrat pour augmenter la capacité de traitement du premier centre de protonthérapie en Amérique Latine

Contrat pour une salle de traitement à portique rotatif additionnelle à la solution Proteus®PLUS déjà en construction en Argentine

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 janvier 2018 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un contrat avec INVAP pour une salle de traitement à portique rotatif supplémentaire au CNEA - UBA New technologies Cancer Treatment Center, qui sera installée à Buenos Aires, Argentine, en collaboration avec CNEA, UBA (Université de Buenos Aires) et d'autres institutions. La valeur de cette nouvelle commande d'équipement enregistrée en 2017 s'élève entre EUR 10 et 15 millions, accord pluriannuel d'exploitation et de maintenance inclus. IBA s'attend à recevoir l'acompte pour cette commande dans les semaines à venir.

En septembre 2015, IBA a signé son premier contrat de collaboration avec INVAP et CNEA (Comisión Nacional de Energia Atómica) pour l'installation du premier système de protonthérapie en Amérique Latine. Avec la salle de traitement supplémentaire, la solution Proteus®PLUS disposera de deux salles de traitement à portique rotatif, toutes deux munies des dernières technologies Pencil Beam Scanning (PBS) et Cone Beam Computed Tomography (CBCT), ainsi que d'une salle dédiée à la recherche. Les deux salles bénéficieront aussi de la solution la plus avancée en « room matching » (dosimétrie équivalente) qui permet une flexibilité maximale de la planification des traitements. L'utilisation de la solution « room matching » permet une réduction de minimum 30% du temps de mise en service et une flexibilité maximale pour le traitement des patients.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, déclare : « L'extension de notre collaboration avec INVAP réaffirme la position d'IBA en tant que partenaire de confiance pour le développement et la livraison de solutions de traitement par protonthérapie dans le monde. Nous sommes heureux de pouvoir étendre cette collaboration afin d' installer le premier centre de protonthérapie en Amérique Latine, ce centre permettant à davantage de patients d'accéder à ce mode de traitement novateur.»

Alberto Lamagna, Vice-Président du CNEA, commente : « En apportant un centre pourvu d'une technologie de traitement du cancer innovante à proximité des patients qui en ont besoin, nos médecins offriront une large variété de traitements contre le cancer. La protonthérapie est utilisée aujourd'hui pour traiter un grand nombre d'indications et peut être utilisée là où d'autres solutions de traitement ont montré leurs limites. La protonthérapie a le potentiel d'améliorer les résultats de traitement et de diminuer le risque d'effets secondaires ou de complications à long terme, permettant au patient de bénéficier d'une meilleure qualité de vie.

Cette seconde collaboration entre CNE/INVAP et IBA, le leader mondial en protonthérapie, est significative et marque une étape importante dans le partenariat à long-terme entre ces organisations et nous sommes heureux que davantage de patients en Argentine et en Amérique du Sud puissent bénéficier de la protonthérapie ».

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie considérée comme la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®PLUS est la marque déposée du Proteus®235

A propos d'INVAP

Avec plus de 40 ans d'histoire sur le marché domestique et plus de 30 ans sur la scène internationale, INVAP est une société argentine vouée à la conception et la construction de systèmes technologiques complexes. Sa mission est de développer des technologies de pointe dans différents domaines industriels, scientifiques et de recherche appliquée, et, dès lors, créer des « packages technologiques » avec une grande valeur ajoutée afin de répondre aux exigences domestiques ou de pouvoir exporter sur les marchés internationaux.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

Bernard Dandoy

Investor Relations

Tel: +32 10 47 58 90

investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Vice-President Corporate Communication

+32 10 47 58 90

communication@iba-group.com

