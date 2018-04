IBA SA : Information en matière de transparence

IBA - INFORMATIONS EN MATIERE DE TRANSPARENCE

Titre II de la loi du 2 mai 2007 et Arrêté Royal du 14 février 2008

Louvain-la-Neuve, Belgique, 20 avril 2018 - IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, communique aujourd'hui les données de base et supplémentaires au sens de l'article 15 §1 al.1 de la Loi Transparence, suite à l'augmentation de capital du 19 avril 2018 (exercices d'options).

Communication des données de base au sens de l'article 15 §1 al.1 de la Loi

Total du capital: EUR 42 093 939,34

Nombre total de titres conférant le droit de vote: 29 991 246

Nombre total de droits de vote (= le dénominateur): 29 991 246

Nombre de titres conférant le droit de vote, par catégorie: N/A

Nombre de droits de vote, par catégorie: N/A

Communication des données supplémentaires au sens de l'article 15 §1 al.2 de la Loi

Nombre total d'obligations convertibles conférant le droit de vote: 0

Nombre total de droits, matérialisés ou non par des titres, à la

souscription de titres conférant le droit de vote non encore émis

(e.g. warrants): 330 719

Le nombre total de droits de vote qui résulterait de l'exercice de

ces droits de conversion ou de souscription: 330 719

Le nombre total d'actions sans droit de vote: 0

Seuils statutaires au sens de l'article 18 de la Loi

Les seuils applicables sont les suivants: trois pour cent, cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent et ainsi de suite par tranches de cinq pourcent.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

IBA

Stephanie Bauwin

Legal Counsel

+32 10 203 924

Stephanie.bauwin@iba-group.com

