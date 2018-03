IPSEN : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 140 euros sur Ipsen après une bonne nouvelle. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a en effet émis un avis favorable pour Cabometyx, un traitement de première ligne chez l'adulte atteint d'un carcinome avancé du rein (aRCC) à risque intermédiaire ou élevé. Si cette nouvelle pouvait être anticipée, le broker souligne que la demande d'approbation a été soumise dès la phase 2, et non la phase 3, ce qui pouvait représenter un risque dans la mesure où le nombre de patients inclus dans l'étude était bien plus faible.Selon l'analyste, l'extension du Cabometyx en première ligne serait de nature à élargir le fort potentiel de ce traitement déjà approuvé en seconde intention en Europe.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.