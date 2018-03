IPSEN : le potentiel de son traitement contre le cancer du sein s'élargit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen abandonne 1,02% à 121,90 euros malgré une bonne nouvelle concernant le Cabometyx, son traitement contre le cancer du sein. Le titre du laboratoire pharmaceutique est emporté, comme le reste de la cote, par le vent de défiance venu des Etats-Unis qui souffle sur les places mondiales. Pourtant, l'annonce d'Ipsen est positive. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a en effet émis un avis favorable pour Cabometyx, un traitement de première ligne chez l'adulte atteint d'un carcinome avancé du rein (aRCC) à risque intermédiaire ou élevé.L'avis favorable du CHMP va maintenant faire l'objet d'un examen par la Commission européenne (CE) qui est habilitée à approuver les médicaments dans l'Union européenne (UE). Or, la Commission européenne suit traditionnellement l'avis du CHMP.Alexandre Lebeaut, vice-président exécutif, R&D et Chief Scientific Officer, Ipsen, a déclaré : "L'avis favorable annoncé aujourd'hui par le CHMP est une nouvelle importante pour les patients atteints d'un carcinome avancé du rein non précédemment traité, qui pourraient bénéficier avec Cabometyx d'une nouvelle option thérapeutique en première ligne".LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 140 euros sur Ipsen dans le sillage de cette annonce. Si cette nouvelle pouvait être anticipée, le broker souligne que la demande d'approbation a été soumise dès la phase 2, et non la phase 3, ce qui pouvait représenter un risque dans la mesure où le nombre de patients inclus dans l'étude était bien plus faible.Selon l'analyste, l'extension du Cabometyx en première ligne serait de nature à élargir le fort potentiel de ce traitement déjà approuvé en seconde intention en Europe.