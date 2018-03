IPSEN : nomme deux nouveaux vice-présidents exécutifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen a annoncé aujourd’hui la nomination de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction (Executive Leadership Team). Ivana Magovcevic-Liebisch, Ph.D., J.D., rejoint l’équipe en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, et Régis Mulot en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Human Resources Officer.Ivana Magovcevic-Liebisch, Ph.D., J.D., rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de Vice-Président Exécutif, Chief Strategy and Corporate Development Officer, au sein d'Axcella Health Inc. Régis Mulot rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de Vice-Président Exécutif, Chief Human Resources Officer, au sein de Staples.