Ipsen : deux nominations à l'équipe de direction

Ipsen a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au sein de l'executive leadership team, à savoir Ivana Magovčević-Liebisch en qualité de vice-président exécutif, chief business officer, et Régis Mulot comme vice-président exécutif, chief human resources officer.



Précédemment, Ivana Magovčević-Liebisch a occupé le poste de vice-président exécutif, chief strategy and corporate development officer, au sein d'Axcella Health. Elle dispose de 20 années d'expérience à des postes de direction dans l'industrie biopharmaceutique.



Régis Mulot rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de vice-président exécutif, chief human resources officer au sein de Staples, acteur de commerce de détail spécialisé et d'e-commerce, où il dirigeait une équipe internationale de plus de 600 collaborateurs.



