Ipsen : lance une opération d'actionnariat salarié

22/05/2018 | 07:41

Ipsen a annoncé le lancement d'une opération d'actionnariat salarié, opération qui sera déployée dans 21 pays et visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du laboratoire pharmaceutique.



L'opération consistera en la cession d'actions existantes. Il est rappelé que dans le cadre de la précédente opération d'actionnariat des salariés réalisée en 2016 par Ipsen, 0,19% du capital social avait été souscrit par les salariés.



La fixation du prix de souscription est prévue le 23 mai, la période de souscription se déroulerait du 24 mai au 7 juin et le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 9 juillet. Les actions Ipsen sont admises aux négociations sur Euronext Paris.



