Ipsen : Oddo confirme son opinion positive

28/03/2018 | 11:53

Oddo confirme son opinion positive (le titre fait partie de leur Top Picks list Midcap), ' même si l'upside commence à être consommé '. L'objectif de cours reste fixé à 133 E.



Ipsen a annoncé ce matin que le dépôt de la demande de nouvelle indication pour Cabometyx dans le traitement du CHC avancé (cancer du foie primitif) a été validé par l'EMA.



' Cette indication permettra d'accéder à un nouveau marché et renforcerait la crédibilité de Cabometyx.

Une partie du consensus commencera à factoriser le potentiel CA de cette nouvelle indication (+50MEe a +150MEe) ' indique Oddo.



' Cette indication pourrait apporter, selon Ipsen, un peak sales de 50/150MEe de CA supplémentaire '.



' Au niveau mondial, le HCC figure parmi les 10 cancers les plus répandus et les 3 cancers causant le plus de décès. Selon les données de Globoscan, il est estimé que près de 60 000 nouveaux patients seront diagnostiqués d'un cancer du foie en 2020 dans l'Union européenne ' annonce Oddo.



