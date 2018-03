Communiqué Financier

Paris, le 21 mars 2018

IT LINK : 1,5 M€ de résultat opérationnel en 2017





En M €*



S2 2016



S2 2017



Année 2016



Année 2017



Variation annuelle CA 21,2 21,4 42,0 44,0 + 4,8 % EBITDA 1,55 0,23 3,0 1,9 - 37 % RESULTAT OPERATIONNEL 1,19 0,0 2,56 1,5 - 42 % RESULTAT NET 1,37 -0,26 2,5 1,0 - 60 %

* Non audité

Le résultat opérationnel a diminué de 42% à 1,5 M€. L'EBITDA a cédé 37% à 1,9 M€.

L'investissement du groupe à l'international et la mise en place d'une nouvelle organisation interne ont contribué à une augmentation ponctuelle des dépenses sur l'exercice. Ces dernières ont été réalisées en cohérence avec la mise en place du plan Dimension 2020.

Le Groupe IT LINK a connu une croissance de son Chiffre d'Affaires de 4,8% en 2017.

Au 31 décembre 2017,

Les fonds propres sont de 11,2 M€

La dette financière est de 3,1 M€

La trésorerie nette est de 2,9 M€

Perspectives 2018

La démarche stratégique, initiée dans le cadre du plan Dimension 2020, doit permettre une nette amélioration de la rentabilité au cours de l'année et renforcer la position du groupe en tant que première ESN spécialisée dans les systèmes connectés.

L'atteinte de ces objectifs s'appuiera sur l'affirmation du positionnement de l'offre vers des projets à plus forte valeur ajoutée. L'image de marque fera l'objet d'une refonte globale pour renforcer l'attractivité ainsi que la notoriété du groupe et sera associée au déploiement d'une nouvelle stratégie de marque employeur dans un marché dynamique.

Ces progrès seront rendus possibles par l'effort engagé dans l'évolution de la gouvernance de l'entreprise et la valorisation de nos pôles d'excellence.

Calendrier :

Le groupe IT LINK publiera le 18 mai 2018 son CA du premier trimestre.

A propos d'IT LINK.

Acteur majeur depuis 30 ans du monde des objets et des systèmes connectés, IT Link devient une société de service incontournable, sur la digitalisation des Produits et Systèmes industriels « du Capteur au Cloud » pour traiter des enjeux simples à critiques et sur des prestations de toute envergure.

Nos consultants, ingénieurs et experts, interviennent dans toute la France, en Belgique et au Canada sur des projets innovants en recherche et développement dans les secteurs des transports, de la défense, de l'énergie, de la recherche médicale, des télécoms et auprès de grands acteurs publics.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

