IT Link : 10,9 M de chiffre d'affaires au T1 2018

Communiqué Financier

Paris, le 18 mai 2018

IT LINK : 10,9 M€ de chiffre d'affaires au T1

En M€ T1 2017 T1 2018 Variation France 10,94 10,37 - 5,2 % International 0,33 0,51 + 54,5 % Chiffre d'affaires trimestriel 11,27 10,88 - 3,5 %

(1) Non audité.

Ralentissement de l'activité au premier trimestre

IT LINK connait un ralentissement de son activité au premier trimestre 2018 avec une diminution de 3,5 % de son Chiffre d'Affaires. Retraitée de la saisonnalité ( -1 jour ouvré au premier trimestre), la diminution à périmètre constant est de 2%.

En France, ce ralentissement est surtout imputable à l'activité centres de services qui a connu un recul au dernier semestre 2017 et dont l'effet continue à se faire ressentir au premier trimestre 2018.

A l'international, l'activité continue de progresser rapidement en Belgique et au Canada.

Au 31 mars l'effectif du groupe est de 504 collaborateurs.

Perspectives 2018

Le démarrage du plan Dimension 2020 commence à porter ses fruits avec une amélioration du taux journalier moyen constatée sur le premier trimestre (+4%). Le plan se poursuit avec le lancement prochain de la nouvelle identité du groupe, ayant pour vocation de moderniser l'image, dynamiser l'activité et renforcer la marque employeur. Par ailleurs, un plan de mobilité interne a été lancé fin mars afin notamment de soutenir la croissance internationale.

Calendrier

Le groupe IT LINK publiera le 27 juillet 2018 son CA du premier semestre.

A propos d'IT LINK.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services. Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d'aujourd'hui et de demain. Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'excellence au coeur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Valorisation de la Donnée

Applications Mobiles

Cybersécurité

Systèmes d'Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c'est plus de 500 collaborateurs présents sur 12 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 3 centres de R&D.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

