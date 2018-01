IT Link : Départ du Président

Communiqué de presse

Paris, le 24.01.2018

Le Groupe IT Link annonce le départ de son Président directeur général Serge Benchimol

Les fonctions de Président directeur général des sociétés IT Link SA et IT Link France de Monsieur Serge Benchimol ont pris fin le 23 janvier 2018 sur décision des Conseils d'administration des deux sociétés. Monsieur Serge Benchimol est l'un des fondateurs du Groupe It Link, et a dirigé la Société depuis sa création en 1986.

Le conseil d'administration de la société IT Link SA a désigné Monsieur Éric Guillard, jusqu'ici Directeur général du développement et administrateur de la société, en tant que Président directeur général.

Le conseil d'administration de la société IT Link France a désigné Monsieur Robert Zribi, jusqu'ici Directeur général délégué et administrateur de la société, en tant que Président directeur général.

Ces deux nominations permettront d'assurer une continuité dans la direction du groupe et notamment dans la conduite du projet de croissance « Dimension 2020 ».

A propos du groupe IT Link

Le Groupe IT Link est depuis trois décennies une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée en digital industriel et systèmes connectés.

De son coeur de métier historique, la conception de systèmes embarqués pour l'automobile et de systèmes critiques pour la Défense, le Groupe a su capitaliser une expérience unique en Recherche-Développement et Industrialisation pour le compte de tiers. Ce savoir-faire lui a permis d'anticiper et de satisfaire les Clients les plus exigeants et pragmatiques de multiples secteurs économiques.

A propos de Robert Zribi

Robert Zribi, ingénieur INPG, est un des fondateurs du groupe IT Link et intervient au niveau de la Direction Générale depuis sa création, notamment dans les domaines techniques puis RH et financier. Auparavant, il a encadré plusieurs projets au sein des équipes de conception électronique d'industriels majeurs de l'Aéronautique, de la Défense et des Télécommunications.

A propos d'Éric Guillard

Éric GUILLARD, diplômé de l'INSA de Rennes, a été l'un des fondateurs de la société IPSIS en 1986. Sur la base de nombreuses collaborations avec des laboratoires de recherche, il en a assuré la direction générale jusqu'à son intégration au sein du groupe IT Link en 2000. Nommé Administrateur en 2004, il dirige l'ensemble du développement commercial du groupe IT Link.

Contacts

Presse contact.presse@itlink.fr

Analystes/investisseurs info.invest@itlink.fr

Plus d'informations www.itlink.fr

