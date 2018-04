Communiqué Financier

Paris, le 30 avril 2018

IT LINK : Rapport Financier Annuel 2017

Le rapport financier annuel est disponible sur le site www.itlink.fr et sur le site de l'AMF.

Calendrier :

Le groupe IT LINK publiera le 18 mai 2018 son CA du premier trimestre.

A propos d'IT LINK.

Acteur majeur depuis 30 ans du monde des objets et des systèmes connectés, IT Link devient une société de service incontournable, sur la digitalisation des Produits et Systèmes industriels « du Capteur au Cloud » pour traiter des enjeux simples à critiques et sur des prestations de toute envergure.

Nos consultants, ingénieurs et experts, interviennent dans toute la France, en Belgique et au Canada sur des projets innovants en recherche et développement dans les secteurs des transports, de la défense, de l'énergie, de la recherche médicale, des télécoms et auprès de grands acteurs publics.

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: IT Link via Globenewswire