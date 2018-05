IT Link : légère baisse du CA au 1er trimestre

21/05/2018 | 08:37

IT Link fait part d'un ralentissement de son activité au premier trimestre 2018 avec une diminution de 3,5% de son chiffre d'affaires, à 10,88 millions d'euros. Retraitée de la saisonnalité, la diminution à périmètre constant est de 2%.



En France (-5,2%), ce ralentissement est surtout imputable à l'activité centres de services tandis qu'à l'international (+54,5%), l'activité d'IT Link continue de progresser rapidement en Belgique et au Canada.



La société souligne que le démarrage de son plan Dimension 2020 commence à porter ses fruits avec une amélioration du taux journalier moyen sur le trimestre écoulé (+4%). Un plan de mobilité interne a été lancé fin mars afin notamment de soutenir la croissance internationale.



