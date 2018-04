ITESOFT : confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

30 AVRIL 2018

ITESOFT confirme son éligibilité au PEA-PME

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE),éditeur européen de solutionsd'automatisation du traitement des flux d'information,confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.

ITESOFT continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité du PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :

- Moins de 5 000 salariés ;

- Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

A propos de ITESOFT-www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation etl'automatisationdes processus. Grâce à sa plateforme SCPA (Secure Capture and Process Automation), ITESOFT accompagne ses clients dans la transformation digitale de leurs processus (processus clients, processus fournisseurs et processus internes). SCPA est développée autour de 3 piliers : la capture omnicanal,l'automatisationde processus et la détection de fraudes.

Créé en 1984, membre de TECH IN France et eFutura, la société est cotée sur Euronext Paris depuis février 2001. En 2016, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 25,8M€dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce à la Digital Business Platform SCPA.

CONTACTS

Communication financière ACTIFIN 76-78 rue Saint Lazare, 75009 Paris

Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Fax : +33 (0)1 56 88 11 12

Alexandre Commerot,acommerot@actifin.frRelations presse : Isabelle Dray,idray@actifin.fr

■

ITESOFT SA au capital de 368 029 eurosRCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C-www.itesoft.com1/1