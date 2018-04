Itesoft : Pourquoi modéliser ses processus d’entreprise ?

Au moment où les entreprises et les administrations prennent conscience de la nécessité de faire leur transformation digitale, il devient primordial de modéliser ses processus tant leur place dans cette démarche est fondamentale. En effet, tous les acteurs du marché s'accordent à dire que les processus en sont le socle. C'est la formalisation la plus adaptée pour coupler le parcours client avec les actions des collaborateurs qui vont instruire les demandes, et également pour décrire les étapes des démarches administratives mises à disposition pour les demandes des citoyens.

Selon une récente étude « BPM, réinventer les processus à l'heure de la transformation numérique « , le CXP montre que déjà 35% des entreprises utilisent des outils de modélisation pour décrire leurs processus.

Dans ce contexte, se focaliser sur ses processus, c'est se donner les moyens de connaitre, de partager et de communiquer. Et c'est pourquoi une solution comme le Web Modeler, disponible en ligne, sans installation, est une opportunité pour démocratiser les processus au sein de toute organisation désireuse d'innovation. La modélisation des processus offre un support idéal pour formaliser sa manière de fonctionner, de l'optimiser, de la faire évoluer en fonction de son environnement.

Notre volonté est de proposer un outil simple d'utilisation qui vous fait entrer dans le monde du processus en adoptant le standard BPMN 2.0. Cette norme offre la possibilité de tirer profit de la modélisation qui, au-delà du dessin, apporte du sens et de la structure et permet de réutiliser directement vos travaux dans une optique d'échange avec des tiers, de simulation avec des outils, d'architecture d'entreprise ou encore de l'exécution.

Alors prenez en main votre transformation digitale et commencez dès aujourd'hui à modéliser vos processus ! Connectez-vous au Web Modeler via l'ecosystem et réalisez votre premier modèle dès maintenant !

Découvrez également à travers cette vidéo une présentation du Web Modeler :