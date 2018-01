ITS : Acquisition de la société Asplenium Hosting Services

Renforcement stratégique de l'activité « Hosting, cloud et infogérance externalisée »

ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale annonce avoir ce jour signé l'acquisition, par le biais de sa filiale ITS Integra, de 100% du capital de Asplenium Hosting Services, société spécialisée dans les solutions d'hébergement SaaS et IaaS à forte valeur ajoutée pour la gestion des données sensibles en particulier dans le domaine de la Santé.

Basée à Courbevoie, la société Asplenium Hosting Services a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires fortement récurrent et rentable de 3,6 M€, en croissance organique de près de 10%.

La société, qui accompagne aujourd'hui près de 70 clients, connaît une croissance forte dans le domaine de la Santé. Elle détient un agrément Hébergeur de Données de Santé délivré par l'ASIP (Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé) et une extension de celui-ci sur la mobilité des données avec deux solutions complémentaires : E-Pharma et MSSANTE.

Geoffroy De Lavenne, Directeur Général ITS Integra : « Cette acquisition stratégique va nous permettre d'accélérer considérablement le développement de nos offres autour de l'hébergement hautement sécurisé. Tout comme Asplenium, nous sommes détenteur de l'agrément ASIP et avons pour ambition de devenir un leader sur le marché français des opérateurs de Cloud globaux avec une spécialisation dans l'infogérance de services ultra-sécurisés. Nous comptons atteindre cet objectif en investissant fortement dans l'automatisation, la sécurité et l'hybridation de services. C'est également l'opportunité pour l'ensemble du groupe ITS de renforcer son expertise sectorielle pour toujours mieux servir ses clients privés et publics dans le domaine de la santé tels que les laboratoires, les mutuelles, les assurances ou encore les administrations. » L'acquisition sera payée intégralement en numéraire, principalement par la mise en place d'un emprunt bancaire à moyen terme. Asplenium Hosting Services sera consolidée à partir du 1er janvier 2018. De nombreuses synergies opérationnelles sont également attendues, avec le regroupement programmé des équipes sur un seul site et la mutualisation de coûts. Cette opération entre parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à accélérer son développement sur ses activités stratégiques à forte valeur ajoutée. ITS Group étudie à ce titre actuellement d'autres projets d'acquisitions.

