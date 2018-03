ITS : Asplenium, notre fer de lance HDS 2 mois après le rachat

Depuis le 19 janvier dernier, Asplenium Hosting Services a rejoint ITS Group en devenant filiale à 100% de ITS Integra.

Qu'en est-il plus de 2 mois après ?

Si l'entité juridique Asplenium continue à perdurer afin de porter les contrats HDS spécifiquement négociés avec les clients concernés, l'objectif pour ITS Integra est de garantir une intégration technique et opérationnelle optimale.

Pour y parvenir, l'équipe Asplenium a très rapidement déménagé au siège de Boulogne-Billancourt pour bénéficier de la synergie naturelle qu'apporte la proximité géographique.

La Direction de ITS Integra a également pu rencontrer la majorité des clients Asplenium pour échanger sur leurs attentes et enjeux. Nous sommes ravis de constater que les retours, aussi bien sur la qualité du service que sur le rachat, sont très positifs. Les clients ont bien intégré la stratégie globale mise en œuvre par ITS Integra pour devenir opérateur et infogéreur « multi-Cloud » ultrasécurisé dans le cadre de laquelle s'inscrit le rachat d'Asplenium.

Ainsi, les services délivrés dans le cadre de contrats HDS sont assurés par un centre de compétence qui s'intègre dans le Centre de Services ITS Integra. Les facteurs clés de succès sont la mutualisation des infrastructures partagées, des outils de production et des équipes. Plusieurs chantiers sont lancés pour atteindre les objectifs fixés.

Fin mai aura lieu le rendez-vous annuel incontournable du secteur, le salon HealthIT-Expo (HIT) à Paris dans le cadre de la « ParisHealthWeek ». Bien entendu, Asplenium sera présent en tant qu'exposant. Nous prévoyons 3 jours denses avec des échanges particulièrement enrichissantes avec les clients et prospects, exposants ou visiteurs. Les acteurs publics et privés, les éditeurs spécialisés et les professionnels de la Santé seront en nombre comme chaque année, avec des attentes fortes en termes de services informatiques (solutions SaaS, prestations IT spécialisées) et sécurité (protection des données, conformité règlementaire).

Après l'obtention par ITS Integra de l'agrément HDS en juillet 2017, ce rachat constitue une étape cruciale dans le développement de nos activités. Toutes les forces vives de l'entreprise sont mobilisées et impliquées pour parfaitement maitriser l'intégration et en faire un premier relais couronné de succès.