ITS GROUP : gagne plus de 3% après l'annonce d'un recentrage de ses activités

ITS Group (+3,55% à 7 euros) surperforme un marché parisien déjà bien orienté après avoir lancé son désengagement des activités de négoce qui pèsent sur sa croissance et ses résultats. Le groupe spécialisé dans la transformation digitale a d'ores et déjà fait état de "marques d’intérêts solides" pour ces actifs situés en France et en Suisse qui représentent 61,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. ITS Group espère finaliser la transaction avant la fin du premier semestre.Le groupe entend ainsi mobiliser l'ensemble de ses ressources financières et humaines au développement de ses activités stratégiques ("hosting, cloud et services managés", "prestations de services", "mobilité"). En 2017, ces activités ont représenté 117,3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ITS Group, soit 65,5% de son chiffre d'affaires total. Plus significatif, elles ont enregistré une croissance de 8%, alors que les activités en cours de cessions sont ressorties en baisse de 23%.En se désengageant des activités de négoce, ITS Group retire donc un poids pour sa croissance. En termes de rentabilité, l’opération devrait également être positive puisque le négoce a affiché une perte opérationnelle de 300 000 euros en 2017. Si elle est restée limitée grâce aux mesures de restructuration prises par la société, il n'en reste pas moins vrai que le pôle Négoce est le seul à avoir accusé une perte opérationnelle l'année dernière.Au niveau de l'ensemble du groupe, cette dernière a toutefois été compensée par les bonnes performances des autres activités. De ce fait, le résultat opérationnel courant d'ITS Group a augmenté de 3% en 2017 à 6,5 millions d'euros. Il a représenté 3,6% (+0,3 point) d'un chiffre d'affaires déjà publié de 178,9 millions d'euros.Une fois libéré du poids de ses activités en cours de cession, ITS Group a donc bien l'intention d'accélérer puisqu'il vise une marge opérationnelle courante de 7% dans les deux ans.