ITS Group : hausse de +42% du résultat net pdg en 2017

04/04/2018 | 18:26

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178,9 ME en 2017, en repli de -5% par rapport à 2016 (188,8 ME).



Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de +3% à 6,5 ME. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 3,6% en ligne avec l'objectif de 3 à 4% annoncé par le Groupe.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 5,5 ME, en hausse de 29%. Le résultat net de l'exercice part du groupe ressort à 3,0 ME, en hausse de +42%.

' ITS Group annonce avoir entamé le process de cession de ses activités de négoce en France et en Suisse, qui représentent un périmètre de 61,6 ME.



Le Groupe a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêts solides avec l'objectif de finaliser la transaction avant la fin du premier semestre ' indique le groupe.



' Le Groupe continuera également de se focaliser sur ses indicateurs de rentabilité et se fixe un objectif de marge opérationnelle courante de 7% à 2 ans '.



