ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, annonce avoir confié à Louis Capital Markets, à compter du 2 mai 2018, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur les titres ITS Group, admis aux négociations sur Euronext, conforme à la Charte de déontologie de l'Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l'Autorité des marchés financiers le 21 mars 2011.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens initiaux suivants ont été affectés au compte de liquidité :

Prochain rendez-vous

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT, Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft, Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel Bénard

Président Directeur Général

Philippe Sauvé

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

Sandra Requena

Directrice Marketing & Communication

srequena@itsgroup.com

Tél. : 01 78 89 94 77



RELATIONS PRESSE

Agence Actus Finance

Nicolas Bouchez

01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr