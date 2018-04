RÉSULTATS ANNUELS 2017 : résultat opérationnel courant +3% - résultat net +45%

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

PROCESS ENGAGÉ POUR LA CESSION DES ACTIVITÉS NÉGOCES

ITS Group, entreprise du service du numérique (ESN) spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, publie ses comptes annuels clos le 31 décembre 2017. Le conseil d'administration d'ITS Group s'est réuni le 4 avril 2018 pour arrêter les comptes 2017 présentés ci-dessous. Les procédures d'audit sont en cours.

L'exercice 2017 a confirmé la très bonne dynamique des activités « hosting, cloud et services managés » (23,8 M€ / +16,7%) et « prestations de services » (83,6 M€ / +4,4%) qui progressent en cumul de +7% sur l'année. Au sein des « ventes d'infrastructures / intégration » (71,5 M€ / -18,8%), l'activité « mobilité » affiche également une très belle performance (9,9 M€ / +19,3%) atténuant le recul des activités de négoce (61,6 M€ / -22,8 %), dont le process de cession est aujourd'hui engagé.

Le résultat opérationnel courant bénéficie de ces évolutions et ressort en hausse de +3% à 6,5 M€. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 3,6% parfaitement en ligne avec l'objectif de 3 à 4% annoncé par le Groupe.

L'activité « hosting, cloud et services managés » , a contribué pour 0,9 M€ au résultat opérationnel courant (3,6% du chiffre d'affaires de cette activité). L'intégralité du résultat a été constituée au second semestre (8,3% de marge opérationnelle courante sur cette période) après un premier semestre à l'équilibre en raison de surcoûts ponctuels liés à la mise en production de contrats majeurs. La croissance embarquée liée à la forte récurrence des contrats et l'intégration d'Asplenium Hosting Services permettront d'alimenter la hausse du chiffre d'affaires attendue à près de 30 M€ en 2018.

Les « prestations de services » contribuent pour 4,9 M€ au résultat opérationnel courant soit une marge opérationnelle courante de 5,8% (5,4% en 2016) pour cette activité. Cette performance s'appuie sur une progression du prix de vente moyen et du taux d'activité, supérieur à 88% en 2017. Pour 2018, face à une demande toujours soutenue, le Groupe renforce ses actions sur les campagnes de recrutements et sur la fidélisation des collaborateurs pour assurer une croissance durable de ses effectifs.

Les « ventes d'infrastructures / intégration » génèrent un résultat opérationnel courant de 0,7 M€, équivalent à celui de l'an dernier et ce malgré la forte décroissance des activités de négoce. Celles-ci affichent une perte opérationnelle courante limitée à -0,3 M€, grâce aux restructurations menées en parallèle. Le pôle « mobilité » (ITS Ibelem) a réalisé une excellente année 2017 avec un chiffre d'affaires de 9,9 M€ (+19%) et une marge opérationnelle courante de 10%. Les perspectives restent bien orientées en 2018 pour cette activité stratégique qui sera conservée au sein du Groupe

Après intégration de charges non courantes pour 0,9 M€ nettement moins élevées qu'en 2016, le résultat opérationnel ressort à 5,5 M€, en hausse de 29%.

Après comptabilisation des frais financiers pour -0,4 M€ et d'une charge d'impôt de -1,9 M€, le résultat net de l'exercice part du groupe ressort à 3,0 M€, en hausse de +42%.

Structure financière solide

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres du Groupe progressent à 47,6 M€. La dette nette au 31 décembre 2017 du groupe s'élève à 2,1 M€, soit un taux d'endettement net de 4% et la trésorerie brute et disponible à 9,0 M€.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,12 € par action en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent.



Recentrage sur les activités stratégiques

ITS Group annonce avoir entamé le process de cession de ses activités de négoce en France et en Suisse, qui représentent un périmètre de 61,6 M€. Le Groupe a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêts solides avec l'objectif de finaliser la transaction avant la fin du premier semestre.

Le Groupe entend ainsi mobiliser l'ensemble de ses ressources financières et humaines au développement de ses activités stratégiques (« hosting, cloud et services managés », « prestations de services », « mobilité »). Le périmètre 2017 proforma de ces activités stratégiques ressort à 121 M€, en intégrant Asplenium Hosting Services acquise en janvier 2018.

Déjà dimensionné pour absorber un volume d'activité supérieur, le Groupe lance un plan d'actions qui vise à surperformer le marché en croissance organique, centré sur les ressources humaines (recrutement, formation, carrières et fidélisation) et l'innovation digitale avec la création de « ITS Lab » afin d'anticiper les nouvelles tendances du marché. Cette dynamique sera renforcée par des opérations de croissance externes à forte valeur ajoutée, dont une de taille significative est en négociation avancée.

Le Groupe continuera également de se focaliser sur ses indicateurs de rentabilité et se fixe un objectif de marge opérationnelle courante de 7% à 2 ans.

Télécharger la version PDF de ce communiqué de presse