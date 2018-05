ITV : résultats en hausse au premier trimestre

10/05/2018 | 11:39

ITV a fait état ce matin de revenus en hausse (+5%) au premier trimestre 2018, à 772 millions de livres, contre 734 millions un an plus tôt.



Cette augmentation est notamment due aux bonnes performances des branches 'ITV Studios', en hausse de 11% (382 millions de livres), et 'Publicité' (+3%).



La directrice générale du réseau de télévision privé, Carolyn McCall, a indiqué que le groupe était 'en bonne voie pour une croissance annuelle à deux chiffres des revenus digitaux, et pour une excellente croissance organique d'ITV Studios'.





