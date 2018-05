IVALIS : Chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018

IVALIS

SA au capital de 262 090,60 € divisé en 1 310 453 actions

60, Avenue du Centre - 78180 Montigny le Bretonneux

RCS Versailles B 381 503 531

Chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018

Exercice du 1er avril au 31 mars 2017/2018 2016/2017 2015/2016 CA du 1er semestre 29 623 28 624 21 928 CA du 2ème semestre 47 258 44 521 38 770 CA annuel consolidé 76 881 73 145 60 698

Le chiffre d'affaire du groupe IVALIS s'élève à 76 881 K€ pour l'exercice 2017/2018, en hausse de 5,1% par rapport à l'exercice 2016/2017 après un effet de change négatif de 0,5 M€ portant sur le real brésilien et le franc suisse. Hors cet effet de change, la progression du chiffre d'affaires aurait été de 5,9%.

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine.







