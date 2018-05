JCPENNEY : sabre sa perspective de bénéfice par action annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCPenney a nettement abaissé sa prévision de résultat par action annuel, désormais attendu entre -7 cents et +13 cents par titre. La cible était jusque-là de 5/25 cents. Les ventes sont, elles, toujours attendues stables ou en croissance de 2%. Cette nouvelle guidance intègre notamment les impacts des plans de retraite des salariés du groupe. Au premier trimestre, JCPenney a réduit sa perte nette à 78 millions de dollars, contre 187 millions un an plus tôt, soit -25 cents par action.En données ajustées, le distributeur a affiché une perte nette de 22 cents par action. Les ventes trimestrielles du groupe ont baissé de 4,1% à 267 milliards de dollars. En comparable, elles ont augmenté de 0,2%.Le consensus FactSet ciblait une perte par action de 23 cents, des ventes de 2,61 milliards de dollars et une croissance comparable de 2,1%.