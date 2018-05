JCPenney : démission du président

22/05/2018 | 15:05

JCPenney annonce ce jour la démission de son président-directeur général, Marvin Ellison.



Il est remplacé en tant que président du conseil par Ronald W Tysoe, et par un 'bureau de la direction générale' pour la gestion des affaires courantes avant la nomination d'un nouveau CEO.



Marvin Ellison quitte la chaine de supermarchés JCPenney pour rejoindre Lowe's, une chaîne de distribution spécialisée dans le matériel de construction et de jardinage pour particuliers. Il y occupera également le rôle de P-DG.





