J Sainsbury : La valeur du jour en Europe - SAINSBURY met tout le monde d'accord avec son projet de rachat d'Asda

Sainsbury bondit de 15% à 310,5 pence au sein d'un FTSE 100 en progression de seulement 0,23%. Les investisseurs s'enthousiasment pour le projet de rapprochement avec Asda dévoilé ce matin par le distributeur britannique. Sainsbury va donc offrir 7,3 milliards de livres sterling à Walmart pour acquérir sa filiale britannique. La transaction va se faire à 60% en actions nouvelles Sainsbury - Walmart va détenir 42% du capital du nouvel ensemble - et à 40% en cash - Sainsbury va verser 2,975 milliards de livres sterling.Sur la base des chiffres 2017, le groupe combiné aurait réalisé 51 milliards de livres de chiffre d'affaires, faisant ainsi jeu égal avec Tesco. C'est bien là l'un des principaux enjeux du rapprochement entre Sainsbury et Asda : s'imposer sur un marché britannique mis sous pression par l'essor des discounters Aldi et Lidl, mais aussi par la fusion récente entre Tesco et le grossiste Booker.En acquérant l'activité britannique de Walmart, Sainsbury va même passer devant Tesco en termes de part de marché, à 31% contre 28%. Et le groupe britannique a d'ores et déjà suggéré qu'il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin puisque les investissements dans sa politique de prix - en clair des baisses de prix - font partie de ses priorités. Sainsbury a annoncé des réductions de 10% des prix de ses principaux produits suite à la fusion.Pour autant, Sainsbury/Asda n'a visiblement pas l'intention de rogner sur sa rentabilité sous prétexte de gagner des parts de marché. En effet, en augmentant sa taille, il augmente dans le même temps sa capacité de négociation avec ses fournisseurs. Le groupe estime à 500 millions de livres par an les synergies qui devraient être générées par le rapprochement, principalement au niveau des achats. D'UBS à Bernstein en passant par Jefferies, les analystes sont là encore positifs : Sainsbury/Asda ne devrait pas avoir de mal à atteindre son objectif. UBS estime que son bénéfice par action pourrait croitre de 27,5% d'ici 2022 suite à la fusion.Reste une interrogation, portant sur la réaction des autorités de la concurrence à ce projet de fusion. Pour l'heure, la CMA (autorité britannique de la concurrence) s'est contentée de "prendre note" d'un deal qui "sera probablement sujet à revue par l'autorité". Pour les analystes, rien n'est joué : Sainsbury/Asda ne sera pas forcément contraint de céder des magasins pour faire valider le rapprochement. Tout dépendra du marché que la CMA prendra comme référence : si elle inclut les discounters, elle devrait estimer que la concurrence restera suffisamment forte pour que la fusion puisse se faire sans "remède".