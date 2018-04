J Sainsbury : QIA soutient les négociations de fusion Sainsbury/Asda-source

DUPAI, 29 avril (Reuters) - Qatar Investment Authority (QIA), premier actionnaire de Sainsbury, était au courant des négociations de fusion entre la chaîne britannique de supermarchés et Asda, filiale du groupe américain Walmart , et est en faveur de ces discussions, apprend-on dimanche d'une source proche du dossier.

Le communiqué lundi de Sainsbury concernant ces pourparlers reflétera la position de QIA à ce sujet, précise-t-on.

Sainsbury a refusé de commenter cette information dimanche.

QIA, l'un des dix plus importants fonds souverains au monde, détient 22% du capital de Sainsbury, qui a annoncé samedi être en discussions avancées avec sa rivale Asda pour rapprocher leurs activités et créer le premier groupe de supermarchés au Royaume-Uni. Une annonce doit être faite lundi à 06h00 GMT, avant l'ouverture des marchés boursiers. Selon Sky News, qui a révélé l'information, l'opération est estimé à dix milliards de livres sterling (environ 11,3 milliards d'euros). (Saeed Azhar et James Davey, Juliette Rouillon pour le service français)

