J Sainsbury : s'enflamme de 16% après le mariage avec Asda

Rationnel, mais attention à l'antitrust

Nous évoquions dans ces colonnes encore tout récemment les tendances de fond à l’œuvre dans la grande distribution, notamment sur le marché français, si atypique avec une multiplicité de grandes enseignes engagées dans une âpre guerre commerciale . Au Royaume-Uni, la restructuration du marché a démarré il y a déjà plusieurs années, car les difficultés y ont démarré bien avant. Ce matin,et, la filiale locale de, ont annoncé leur mariage. De quoi bouleverser un peu plus le secteur.L’addition de Sainsbury et Asda crée un groupe pesant 51 milliards de livres (environ 58 milliards d’euros) de ventes annuelles sur les bases 2017, réparties entre 56,5% au premier et 43,5% au second. L’opération sera réalisée en titres et en numéraire, sur la base d’une valorisation de 7,3 milliards de livres pour Asda, nette de dette, de cash et d’engagements de retraite. Le montage conférera 42% du capital de la nouvelle entité à Walmart, qui ne détiendra toutefois pas plus de 29,9% des droits de vote une fois le mariage consommé. Le nouveau géant de la distribution entend conserver les deux marques (les trois en fait, en ajoutant Argos).Le rapprochement est un mariage de raison, pour l’analyste Bruno Monteyne, spécialiste du secteur chez Bernstein. Il offre une opportunité de reprendre une place de leader dans les achats, après l’opération entre Tesco et Booker, de contrer la montée en puissance de l’e-commerce avec Amazon qui rôde et de capitaliser sur les forces des deux enseignes pour gommer leurs faiblesses. En effet, souligne le spécialiste, Sainsbury est plutôt faiblard sur les prix et Asda sur la rentabilité. Enfin, dans le non-alimentaire, l’apport d’Argos va compenser la faiblesse d’Asda en ligne. La principale incertitude est évidemment à chercher du côté de l’autorité antitrust, qui va examiner de près l’opération : changera-t-elle de point de vue par rapport à la jurisprudence Tesco-Booker ? Le risque d’intégration n’est pas non plus négligeable, estime Bernstein, car les cultures des deux entreprises sont assez différentes. Le précédent entre Morrisons et Safeway pousse à une certaine prudence.En matinée à Londres, l'action Sainsbury s'envole de plus de 15%, non loin des 315 pence.