SAINSBURY : flambe sur son projet de fusion avec Asda

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv WAL-MART STORES -0.74% 87.29 -10.95%

0 0

Sainsbury (+37,88% à 372 pence) flambe à la Bourse de Londres. Le distributeur a dévoilé ce matin un projet de fusion avec le discounter Asda, filiale britannique de Walmart. A l'issue de ce rapprochement, Walmart détiendra 42% du capital et 29,9% des droits de vote du nouvel ensemble. Sainsbury lui versera également 2,975 milliards de livres sterling en cash. Au final, cette transaction valorise Asda 7,3 milliards de livres sterling. Le groupe combiné réalisera 51 milliards de livres de chiffre d'affaires annuel.Sainsbury évalue à 500 millions de livres les synergies au niveau de son Ebitda, notamment au niveau de ses achats et de l'efficacité opérationnelle. Il n'y a aucun projet de fermetures de magasins, assurent les deux groupes.Le groupe fusionné sera présidé par l'actuel président de Sainsbury et dirigé d'un point de vue opérationnel par son actuel binôme CEO/CFO.