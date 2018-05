Bogart : croissance de 1,1% du CA au 1er trimestre

11/05/2018 | 08:41

La société de parfums et cosmétiques de luxe Groupe Bogart publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de 28,8 millions d'euros, en croissance organique de +1,1%, ainsi qu'un total des revenus (intégrant les revenus de licence) de 29,2 millions.



L'activité diffusion a reculé de 7,3%, ne profitant encore que marginalement des lancements, alors que l'activité boutiques a augmenté de 5,3% grâce à la dynamique continue d'intégration des marques au sein du réseau et à l'enrichissement progressif de la gamme April.



Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle sur ses deux activités en 2018 grâce à une stratégie de lancements tout au long de l'année, et vise en parallèle une nouvelle amélioration de sa rentabilité.



