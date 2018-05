Le Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 en ligne avec ses attentes de début d'année. Le Groupe a programmé des lancements de nouveaux parfums en particulier sur Jacques Bogart et Ted Lapidus qui devraient contribuer progressivement à la dynamique de croissance.

Revenus en M€ (non audités) 2017 2018 Variation Chiffre d'affaires T1 28,5 28,8 +1,1% Diffusion 9,6 8,9 -7,3% Boutiques 18,9 19,9 +5,3% Autres produits des activités ordinaires (Licence) 0,5 0,4 -20,0% Total revenus T1 29,0 29,2 +0,7%

A l'issue du 1er trimestre 2018, le Groupe Bogart réalise un chiffre d'affaires de 28,8 M€, en croissance organique de +1,1% par rapport à l'exercice précédent.

Le total des revenus générés sur la période (intégrant les revenus de licence) s'élève à 29,2 M€ et se décompose comme suit :

Activité Diffusion : 8,9 M€ contre 9,6 M€ en repli de -7,3%. Les ventes de ce trimestre ne profitent encore que marginalement des lancements des parfums One Man Show Emerald de Jacques Bogart (lancé en février 2018) et Dans Ma Bulle de Carven (lancé en mars 2018), dont les ventes seront plus visibles au 2 ème trimestre. Pour mémoire, le chiffre d'affaires réalisé par les marques du Groupe dans le réseau en propre est reclassé dans l'activité Boutiques.

Activité Boutiques : 19,9 M€ contre 18,9 M€ en croissance de +5,3%. Ce trimestre profite de la dynamique continue d'intégration des marques du Groupe au sein du réseau et de l'enrichissement progressif de la gamme April. Pour rappel, le Groupe compte, à fin avril 2018, 163 boutiques réparties sur trois zones géographiques (Allemagne, France, Israël).

: 19,9 M€ contre 18,9 M€ en croissance de +5,3%. Ce trimestre profite de la dynamique continue d'intégration des marques du Groupe au sein du réseau et de l'enrichissement progressif de la gamme April. Pour rappel, le Groupe compte, à fin avril 2018, 163 boutiques réparties sur trois zones géographiques (Allemagne, France, Israël). Activité Licence : 0,4 M€ contre 0,5 M€ au 1er trimestre 2017, pour une activité en voie de stabilisation.

La situation financière du Groupe Bogart ne connaît pas d'évolution significative sur le trimestre.

Perspective de croissance confirmée sur les deux activités du groupe

Le Groupe poursuit sa stratégie verticale (fabrication – distribution) et confirme son objectif de croissance annuelle sur ses deux activités en 2018 grâce à une stratégie de lancements tout au long de l'année. Les lancements prévus sur les deux premières marques du groupe, Ted Lapidus (parfum Poker Face programmé au 2nd semestre) et Jacques Bogart (deuxième parfum prévu au 2nd semestre) soutiendront la dynamique commerciale de l'activité Diffusion. L'activité Boutiques poursuivra sa croissance notamment grâce aux ventes des marques en propre du groupe.

Le Groupe Bogart vise en parallèle une nouvelle amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre la semaine du 6 août 2018

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 1 134 collaborateurs et réalise 77% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 128 M€.

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

- Activité Diffusion (29%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;

- Activité Boutiques (71%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre

Le Groupe enregistre au total des revenus d'activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 129,5 M€ sur l'exercice 2017.

