Jacquet Metal Service : Portzamparc débute le suivi à l'achat

26/03/2018 | 14:33

Portzamparc a entamé ce lundi son suivi de Jacquet Metal Service avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 33 euros.



Le broker dit apprécier le positionnement du groupe sur la distribution de produits de niche face d'une part à des concurrents aciéristes qui ne visent pas les mêmes marchés en raison de leur stratégie de volume, et d'autre part à des distributeurs indépendants de plus petite taille. 'Ce positionnement lui apporte de nombreux avantages concurrentiels qui font son succès commercial : catalogue profond, délais de livraison courts, prestations de service à la demande, avantage prix, taille de la force commerciale', souligne-t-il.



Portzamparc évoque par ailleurs 'un contexte de marché porteur dans le secteur des aciers et en particulier des aciers inoxydables'. Avec une poursuite de la croissance de la demande d'acier et des cours à des niveaux plus favorables, celui-ci devrait permettre à Jacquet Metal Service de connaître une année 2018 positive après, déjà, un exercice 2017 de bonne facture.



L'intermédiaire vise une hausse moyenne de 3,4% et 12,3% du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant (ROC) sur les 3 prochains exercices. Il estime en outre que la valorisation du titre est encore attractive, par-delà une hausse de 38% l'an passé, et qu'il pourrait être 'animé' à moyen terme par des opérations de M&A.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.